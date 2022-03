Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand

Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck konnten durch schnelles Eingreifen einen entstehenden Dachstuhlbrand verhindern. Am 29.3. wurden die Einsatzkräfte um 02:40 Uhr zu brennendem Sperrmüll in die Rübhofstraße alarmiert. Die Lage bestätigte sich beim Eintreffen der Kräfte. In unmittelbarer Nähe zu einem PKW und direkt unter dem Dachvorsprung eines Wohnhauses brannten ca. 6cbm Sperrmüll in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits über die Fassade in die Dachkante ausgebreitet. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und waren unverletzt. Die Feuerwehr konzentrierte sich sofort auf die Löschmaßnahmen im Dachbereich und konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Während der Sperrmüll abgelöscht wurde, öffnete ein Trupp einen Teil des Daches und erstickte letzte Glutnester. Der Schaden am Gebäude konnte klein gehalten werden, - wenige Minuten später wäre ein Dachstuhlbrand sehr wahrscheinlich gewesen.

