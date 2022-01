FW Osterholz-Scharm.: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

Am 08.01.2022 wurden die Ortsfeuerwehren Garlstedt, Heilshorn und Osterholz-Scharmbeck um 13:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Im Kreuzungsbereich Bremerhavener Heerstraße und Garlstedter Straße waren zwei Pkw miteinander kollidiert. Eine Person konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr betreut. Beide Fahrer, von denen einer eingeklemmt war, wurden vorerst in den Fahrzeugen belassen und ebenfalls durch den Rettungsdienst gesichtet. Die Ortsfeuerwehren Heilshorn und Osterholz-Scharmbeck übernahmen mit ihrem hydraulischen Rettungsgerät in enger Rücksprache mit dem Notarzt die Befreiung der eingeklemmten Person. Im Verlauf des Einsatzes wurde zusätzlich ein weiterer Notarzt angefordert, der durch den Rettungshubschrauber Christoph Weser zur Einsatzstelle gebracht wurde. Nachdem die eingeklemmte Person schonend aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, wurde sie in den Rettungswagen verbracht. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei räumte die Feuerwehr mit Hilfe eines Abschleppdienstes die Fahrbahn. Im Anschluss konnte der Einsatz für die Feuerwehr gegen 14:30 Uhr beendet werden. Insgesamt waren drei Ortsfeuerwehren mit neun Fahrzeugen und rund 35 Feuerwehrleuten im Einsatz.

