POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: NACHTRAGSMELDUNG Verkehrsunfall auf der B75 im Bereich Delmenhorst +++ Aufhebung der Vollsperrung

Ergänzend zur untenstehenden Erstmeldung kann mitgeteilt werden, dass zum Unfallzeitpunkt eine 38-Jährige Frau mit ihrem PKW Mercedes die B75 in Fahrtrichtung Oldenburg befuhr. Im dortigen Baustellenbereich geriet sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem PKW Opel eines 55-Jährigen Mannes aus Delmenhorst zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau aus Ganderkesee schwer Verletzt und der Fahrer des Opel erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen und wurden jeweils mittels eines RTW in ein Krankenhaus nach Bremen verbracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die entstandenen Sachschäden werden auf circa 35.000 Euro geschätzt.

Die B75 war bis 16:00 Uhr voll gesperrt.

Am Montag, 20. September 2021, gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der B75 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Stickgras und Huchting ein Verkehrsunfall. Im dortigen Baustellenbereich kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Durch das Unfallgeschehen wurden zwei Personen verletzt. Die B75 ist zurzeit zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

