FW Osterholz-Scharm.: Einsatzlage Sturmtief YLENIA

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Nur drei Wochen nach der letzten Sturmfront sorgte vom 16. auf den 17. Februar Sturmtief YLENIA für diverse Einsätze im Stadtgebiet. Insgesamt arbeiteten acht Ortsfeuerwehren zwischen 23 Uhr und 11 Uhr rund 30 Einsätze ab. Die erste Sturm-Alarmierung erreichte gegen 23 Uhr die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck. Teile eines Schornsteins drohten auf die Straße zu fallen. Der Bereich wurde durch die Einsatzkräfte gesichert. Zeitgleich wurde die Ortsfeuerwehr Heilshorn alarmiert - wie bei fast allen Einsätzen in dieser Nacht zu einem umgestürzten Baum. Weitere Bäume mussten dann im Laufe der Zeit durch die Heilshorner im Koppelweg, Bremer Heerstraße, Sandbergweg, Steinkampsweg, sowie der Stoteler Waldstraße beseitigt werden. Insgesamt fünfmal wurde die Ortsfeuerwehr Garlstedt alarmiert, zu Sturmschäden in den Bereichen Birkenheide, Hinterm Fehrenfeld, Bremerhavener Heerstraße und Isehorner Weg. Zweimal mussten die Ortsfeuerwehr Pennigbüttel in die Neuenfelder Straße ausrücken. Ebenfalls zwei Alarmierungen erfolgten für Einsatzkräfte in Hülseberg (Bremer Heerstraße und Dorfstraße) sowie die Ortsfeuerwehr Scharmbeckstotel. Letztere hatten es neben Baumschäden an der Stoteler Waldstraße mit einem Bauzaun zu tun, der auf der Hauptstraße den Verkehr gefährdete. Die Ortsfeuerwehr Teufelsmoor hatte einen Sturmeinsatz im Bereich Am Günnemoor. Die Kollegen aus Ohlenstedt bestritten vier Einsätze in der Biloher Straße, Elenbruch und Heerweg und entfernten über 12 beschädigte Bäume. Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck bestritt neben umgestürzten Bäumen in der Heiligenbergstraße und Buchenweg noch zwei Einsätze bei beschädigten Dächern, ebenfalls im Buchenweg sowie in der Neuen Straße. An letzterer Einsatzstelle hatte der Sturm Teile des Daches auf einer Fläche von 4 qm abgedeckt. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich, entfernten weitere lose Dachteile und sorgten für einen provisorischen Witterungsschutz.

