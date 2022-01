POL-OH: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Angenrod. Am Sonntag (09.01.), gegen 16:45 Uhr, parkte eine 21-jährige Autofahrerin aus Siegen ihren grauen Nissan Quasqai in einer Parkreihe des Parkplatzes Stausee. Als sie gegen 17:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine erhebliche Beschädigung im vorderen linken Frontbereich. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ihr Auto beim Ein- oder Ausparken touchiert und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

