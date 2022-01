Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Katalysatoren entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte betraten in der Zeit von Donnerstag (30.12.) bis Dienstag (11.01.) ein Betriebsgelände in der Aulastraße im Ortsteil Eifa und bauten sechs Katalysatoren aus dort abgestellten Fahrzeugen aus. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden und welchen Wert das Diebesgut hat, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

