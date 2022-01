Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrräder sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer (Bilder im Anhang)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrräder sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer (Bilder im Anhang)

Alsfeld. Am Montag (03.01.) versuchte ein 57-jähriger Mann aus Alsfeld ein in der Straße "An der Au" an einen Baum angelehntes, schwarzes Mountainbike der Marke MC Kenzie zu entwenden. Eine Zeugin wurde auf den Mann, der bereits ein silber-blaues Herrenrad des Herstellers Tigra mitführte, aufmerksam und informierte die Polizei. Beamte der Polizeistation Alsfeld kontrollierten den 57-Jährigen, der im Anschluss an die polizeiliche Maßnahmen entlassen wurde, daraufhin und stellten, um einen Diebstahl zu verhindern, die beiden Zweiräder - für die der Alsfelder keinen Nachweis besaß - sicher.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Fahrräder. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Die Zweiräder können gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Alsfeld abgeholt werden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell