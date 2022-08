Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrrad gestohlen

Am Montag stahl ein Unbekannter in Ulm das Mountainbike eines 22-Jährigen.

Ulm (ots)

Ein Mann stellte sein Mountainbike gegen 18 Uhr in der Fischergasse an den dortigen Fahrradständern bei einer Gaststätte ab. Er schloss das Fahrrad dort mit einem Schloss an und ging zur Arbeit. Als er gegen 24 Uhr zu dem Stellplatz zurückkam, war sein Rad gestohlen. Es handelt sich um ein Rad der Marke "Cube", Typ: Attention SL 29 in der Farbe silbergrau. Die Polizei ermittelt nun nach den Tätern und dem Rad.

Hinweis der Polizei:

Der Mann, dem das Rad gestohlen wurde, hatte es mit einem Schloss gesichert. Das allein reichte jedoch nicht, um den Diebstahl des Rades zu verhindern. Was für ein Schloss der Mann verwendete ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Den besten Diebstahl-Schutz bieten jedoch stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de.

