Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Weitere Mülltonnenbrände im Stadtgebiet

Mainz-Altstadt / Neustadt (ots)

In der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag kam es im Bereich der Mainzer Altstadt sowie der Neustadt an insgesamt fünf Tatorten erneut zu Mülltonnenbränden. Zunächst kam es gegen 00:31 Uhr zu einem Brand zweier Plastikmülltonnen in der Schießgartenstraße. Unmittelbar im Anschluss wurden zuerst brennende Mülltonnen und kurz darauf eine brennende Abdeckplane im Bereich der Forsterstraße sowie des Frauenlobplatzes gemeldet. Um 00:57 Uhr und erneut wenige Minuten später wurde darüber hinaus mitgeteilt, dass es in der Wallau- sowie der Mainstraße zu weiteren Bränden von Mülltonnen gekommen war. Die Berufsfeuerwehr Mainz sowie die Polizei waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Es kam zu keinerlei Personen- oder Gebäudeschäden.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 ist mit den Ermittlungen betraut und fahndet mit Hochdruck nach dem oder den bislang unbekannten Tätern. Noch in der Nacht gingen mehrere Zeugenhinweise bei der Polizei ein, welche nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind. Im Rahmen des Einsatzkonzeptes konnten zudem mehrere Personen kontrolliert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

