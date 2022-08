Ulm (ots) - Am Samstag gegen 18 Uhr stellte der Mitarbeiter einer Firma einen Lkw mit Kühlanhänger auf dem Betriebshof in der Voithstraße ab. Dort stand das Fahrzeug bis Montag gegen 1 Uhr. Während dieser Zeit versuchten Unbekannte das Schloss an der Fahrertüre des Führerhauses aufzubrechen. Außerdem entwendeten sie mehrere Hundert Liter Diesel aus dem Lkw und ...

mehr