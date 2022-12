Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Otterstadt (ots)

In der Zeit vom 22.12.2022 bis zum 25.12.2022 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Otterstadt, in der Reiherstraße ein, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich zerstörten. Anschließend durchwühlten sie das Wohnanwesen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte schließlich das beschädigte Fenster und verständigte die Polizei. Der Hauseigentümer, der über die Weihnachtsfeiertage verreist war, wurde über Vorfall in Kenntnis gesetzt. Bisher ist nicht bekannt, wie hoch der entstandene Schaden ist.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

