Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mit Fahrrad/ Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 24.12.2022 gegen 15:10 Uhr kam es in der Heinrich Heine Straße in Speyer vor der dortigen Hausnummer 6 zu einer Unfallflucht. Hier fuhr ein Fahrradfahrer gegen den Spiegel eines parkenden Peugeot und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Spiegel entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 500 Euro. Laut einem Zeugen handelt es sich bei dem Radfahrer um eine männliche Person, ca. 40 Jahre alt, längere Haare und Vollbart. Bei dem Fahrrad hätte es sich um ein Moutainbike gehandelt. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang oder den Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

