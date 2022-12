Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht Rehhütter Straße Waldsee

Waldsee (ots)

Am 24.12.2022 zwischen 02:00-09:00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW in der Rehhütter Straße in Waldsee im Frontbereich beschädigt, sodass davon ausgegangen werden muss, dass ein entgegenkommender PKW nach links von der Fahrspur abkam und den Unfall verursachte. Der flüchtige PKW dürfte im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

