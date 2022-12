Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss ein PKW geführt

Böhl-Iggelheim (ots)

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer am 23.12.2022 um 19:30 wurde ein PKW festgestellt, der Schlangenlinien fuhr und in der Hauptstraße in Böhl-Iggelheim anhielt. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort den 33-jährigen Fahrer antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei einem Atemalkoholtest wurde im Hinblick auf die Uhrzeit ein beachtlicher ein Wert von mehr als 2 Promille festgestellt, sodass ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe beim Fahrer genommen und der Führerschein beschlagnahmt wurden. Dem Fahrer droht nun die gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis.

Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr in alkoholisiertem oder berauschtem Zustand nicht nur eine große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer mit sich bringt, sondern auch ein erheblicher Einschnitt in die eigene Mobilität, wenn die Fahrerlaubnis daraufhin entzogen wird. Insbesondere auf die Feiertage und den nahenden Jahreswechsel rät die Polizei sich vorher Gedanken zu machen, wie man von den Feierlichkeiten wieder nach Hause kommt oder ob der Genuss alkoholischer Getränke zwingend erforderlich ist. Ihre und die Gesundheit Anderer danken es Ihnen!

