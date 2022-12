POL-PDLU: Unbekannter gibt sich als Sohn aus Teil 1

Waldsee (ots) - Im Zeitraum 10.12.2022 bis 23.12.2022 kam es im Campingplatz "Auf der Au" in Waldsee zu einem Aufbruch einer Lagerbox der Photovoltaik-Anlage in einer Parzelle. Hierbei wurden zwei 80Ah-Akkus und ein 24V-Wandler entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der ...

