Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand eines Altkleidercontainers

Harthausen (ots)

Am 23.12.2022 zwischen 18:50 Uhr und 19:00 Uhr wurde durch einen Zeugen ein brennender Altkleidercontainer auf dem Netto Parkplatz in Harthausen gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, der Container wurde jedoch durch das Feuer beschädigt und der gesamte Inhalt des Containers wurde zerstört. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Laut dem Zeugen hätten sich kurz vor der Feststellung des Brandes mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz aufgehalten. Diese Jugendliche oder andere Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen oder Hinweise zu verdächtige Personen in dem oben genannten Zeitraum geben können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

