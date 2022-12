Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung

Frankenthal (ots)

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme einer körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen am Frankenthaler Bahnhof, leistete ein Beteiligter im Rahmen der Anzeigenaufnahme Widerstand. Gegen 20 Uhr gehen über Notruf mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei am Bahnhof Frankenthal auf hiesiger Dienststelle ein. Als die Streifen vor Ort eintrafen war die Auseinandersetzung bereits beendet, die beiden Kontrahenten konnten getrennt und der Sachverhalt aufgenommen werden. Hierbei zeigte sich einer der Beteiligten, ein augenscheinlich stark alkoholisierter 17-jähriger aus Frankenthal, weiterhin hoch aggressiv. Dieser beleidigte die eingesetzten Beamten auf vielfältige Weise, stieß diverse Drohungen aus und zeigte den sogenannten "Hitlergruß". Dieser musste auf Grund seines Verhaltens und Nichtbefolgen der polizeilichen Anweisungen, schließlich in Gewahrsam genommen werden. Der Festnahme versuchte sich der 17-jährige, unter anderem durch Fußtritte gegen eine 23-jährige Polizeibeamtin, letztlich erfolglos zu widersetzen. Diesem wurde nach Anordnung, zur Feststellung der Schuldfähigkeit, eine Blutprobe entnommen. Der Jugendliche muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Die eingesetzten Polizeibeamt wurden im Rahmen der Widerstandshandlung nicht verletzt.

Immer wieder werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

