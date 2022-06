POL-KN: (Bräunlingen, Lkrs. VS) - Unfall beim Abbiegen

Rottweil (ots) - Zu einem Brandalarm in der Primtalstraße rückte in der Nacht zum Mittwoch Feuerwehr und Polizei aus. Kurz vor 4 Uhr morgens sprang ein Melder an und setzte eine automatische Kohlendioxid-Löschanlage in Betrieb, weil an einer heißen Presse Öldampf austrat. Ein Brand entstand nicht, auch wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Rottweil war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften in dem ...

