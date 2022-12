Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall unter Alkohol

Speyer (ots)

Am 23.12.2022 gegen 23:50 Uhr befuhr eine 41jährige VW-Fahrerin aus Speyer die L528 von Speyer kommend in Richtung Böhl-Iggelheim. In Höhe der Kreuzung Dudenhofen/Schifferstadt kam die PKW Fahrerin von der Fahrbahn ab und überfuhr anschließend die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte sie mehrere Verkehrszeichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch festgestellt werden, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Die Fahrerin wurde auf die Dienststelle verbracht, hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro

