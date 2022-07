Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Gegen ein geparktes Auto stieß ein Laster am Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 8.15 Uhr fuhr der 64-Jährige mit seinem Sattelzug in der Mörikestraße. Er bog nach links auf ein Firmengelände ab. Sein Auflieger scherte dabei so weit aus, dass dieser gegen einen geparkten VW stieß. Den VW schob es dadurch auf ein weiteres geparktes Auto. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit.

