Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer überfährt Skateboard

Ahaus (ots)

Völlig zerstört wurde ein Skateboard bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Ahaus, so der Fahrer des rollenden Bretts. Der 21 Jahre alter Ahauser sei am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 06.30 Uhr auf dem Rad-/Gehweg der Parallelstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Schorlemer Straße unterwegs gewesen, als er ein Auto aus der Jutestraße habe kommen sehen. Da der Wagen aus seiner Sicht zügig unterwegs gewesen sei, habe er angehalten und sei abgesprungen, sein Board sei jedoch weiter gerollt. Der Ahauser habe dem Fahrer des orangefarbenen Wagens ein Handzeichen gegeben, dass er das Hindernis von der Straße holen würde. Vergebens: Der Mann sei von einem starken Ruckeln begleitet über das Board und dann weiter in Richtung Bahnhof gefahren, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell