Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen grünes Motorrad vom Typ Husqvarna Vitpilen 701

Bild-Infos

Download

Jüchen (ots)

Ein grünes Motorrad vom Typ Husqvarna Vitpilen 701 entwendeten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (02.07.) am Tannenweg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei dunkel gekleidete Männer gegen 03:20 Uhr in eine Einzelgarage eingedrungen und hatten sich anschließend mit dem Fahrzeug in Richtung Jahnstraße entfernt. Die Straßenmaschine mit dem Kennzeichen GV-FK 86 war zur Tatzeit mit einer auffälligen grünen Folie bezogen und einer neongelben Beschriftung beklebt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Ob Motorrad, Motorroller, Kleinkraftrad, Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter: Zweiräder sind bei Langfingern beliebt. Doch mit verschiedenen Maßnahmen kann man Dieben das Handwerk erschweren. Tipps zur mechanischen und elektronischen Sicherung von Zweirädern erhalten Interessierte im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell