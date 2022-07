Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo sucht Hinweisgeber nach Körperverletzungsdelikt an junger Frau

Neuss-Barbaraviertel (ots)

Am Freitag (01.07.) zeigte eine 24-Jährige bei der Polizei an, in der vorangegangenen Nacht, um kurz vor Mitternacht, Opfer eines körperlichen Übergriffs durch zwei unbekannte Männer geworden zu sein.

Das spätere Opfer schilderte, mit einer Freundin die Düsseldorfer Straße entlang gelaufen zu sein und plötzlich von zwei Männern verbal belästigt worden zu sein. Als die Frauen ihr Missfallen deutlich machten und auch ein Mobiltelefon schützend zur Hand nahmen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Aussage der Frauen gingen die Männer auf sie zu und forderten das Handy und Geld, schlugen und traten dann aber unvermittelt auf die 24-Jährige ein. Die Frauen flüchteten sich anschließend in die Wohnung eines nahen Mehrfamilienhauses. Die Männer folgten ihnen zunächst und traten die Tür ein, entfernten sich dann aber, weil andere Bewohner des Hauses auf die Situation aufmerksam geworden waren.

Die 24-Jährige erlitt nicht unerhebliche Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die tatverdächtigen Männer werden wie folgt beschrieben: Beide von schmaler Statur, mit kurzen dunklen Haaren, Anfang 20, sprachen akzentfrei Deutsch

Derzeit fahndet die Kripo (Kriminalkommissariat 22) nach den bis dato Unbekannten und bittet um Hinweise auf deren Identität oder zum Tatgeschehen (Telefon 02131 300-0).

