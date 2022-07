Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 39 offene Haftbefehle - Diebestour endet im Polizeigewahrsam

Neuss-Hammfeld (ots)

An der Breslauer Straße stellten Mitarbeiter eines Einkaufszentrums am Freitag (01.07.), gegen 17 Uhr, einen 36-Jährigen, der sich offenbar in gleich mehreren Geschäften "bedient" hatte, jedoch ohne zu bezahlen.

Die Polizei fand bei dem Verdächtigen diverses Diebesgut. Doch damit nicht genug; eine Überprüfung seiner Person ergab, dass der Mann mit unglaublichen 39 Haftbefehlen gesucht wurde. Daher war der weitere Weg vorbestimmt. Die Polizisten nahmen den 36-Jährigen zunächst in Gewahrsam und führten ihn später einem Richter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

