Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Lieferantenkleidung Frauen belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (02.04.2022) zwei Frauen zunächst in der Werastraße und dann in der Archivstraße belästigt. Eine 28 Jahre alte Frau betrat gegen 13.10 Uhr das Mehrfamilienhaus an der Werastraße und bemerkte wie ihr ein unbekannter Mann die Treppe hochfolgte. Als sie ihre Wohnung aufschließen wollte, berührte er sie zweimal am Gesäß und verließ im Anschluss wieder das Haus. In der Archivstraße traf eine 31-jährige Bewohnerin gegen 14.30 Uhr auf einen mutmaßlichen Essenslieferanten. Sie betraten gemeinsam den Fahrstuhl in dem Mehrfamilienhaus. Als sie aus dem Fahrstuhl trat, berührte der Unbekannte ihr Gesäß. Sie konfrontierte ihn mit der Situation, woraufhin er aus dem Haus flüchtete. Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Frauen beschrieben den Mann als etwa 170 bis 178 Zentimeter groß mit einer hellen Hautfarbe. Er trug eine schwarze FFP2-Maske sowie eine orangefarbene Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Er soll hochdeutsch ohne Dialekt oder Akzent gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell