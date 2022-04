Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontal gegen Ampelmast geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Unfall an der Heilbronner Straße/Wolframstraße ist am Donnerstagabend (31.03.2022) ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden. Zwei Autofahrer im Alter von 21 und 22 Jahren waren gegen 20.25 Uhr in der Heilbronner Straße unterwegs. Sie standen mit ihren Fahrzeugen an der Kreuzung zur Wolframstraße an der roten Ampel, um nach links in diese abzubiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, sollen die beiden rapide beschleunigt haben. Der 22-Jährige verlor dabei offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte frontal gegen einen Ampelmast. Bei dem Mercedes lösten sämtliche Airbags aus, der 22-Jährige blieb unverletzt. Durch die Kollision fiel die Ampelanlage an der Kreuzung komplett aus. Bis diese im Laufe des Freitags wieder in Stand gesetzt werden konnte, wurde die Kreuzung für den querenden Verkehr gesperrt. Gegen den 22-jährigen Mercedes-Fahrer und dem ihm bekannten 21 Jahre alten Audi-Fahrer leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugsrennens ein. In diesem Zug beschlagnahmten sie auch die Führerscheine der jungen Männer und den verunfallten Mercedes. Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell