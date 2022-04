Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (31.03.2022) zwei 16 Jahre alte mutmaßliche Ladendiebe in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren im Wert von über 300 Euro gestohlen zu haben. Die beiden 16-Jährigen betraten gegen 12.20 Uhr das Geschäft, nahmen mehrere Kleidungsstücke aus der Auslage und betraten damit gemeinsam eine Umkleidekabine. Als sie diese wieder verließen, hatten sie keine Kleidung mehr in der Hand und die Kabinen waren ebenfalls leer. Während einer der beiden noch im Geschäft blieb, steckte der andere weitere Kleidungsstücke in eine mitgeführte Tasche und versuchte das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein Ladendetektiv sprach ihn an und hielt den sich daraufhin wehrenden Jugendlichen gemeinsam mit einem weiteren Detektiv fest. Ein 31 Jahre alter Passant, der offenbar schlichtend auf den jungen Mann einwirken wollte, wurde dabei leicht von ihm verletzt. Alarmierte Beamte nahmen die beiden 16-Jährigen anschließend vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die beiden Jugendlichen wieder auf freien Fuß.

