Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen gegen ihren Willen geküsst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (31.03.2022) eine Frau in der Kurmärker Straße belästigt, zu einem ähnlichen Vorfall ist es nur wenig später in der Katzenbachstraße gekommen. Eine 54-jährige Spaziergängerin war gegen 16.10 Uhr in der Kurmärker Straße unterwegs, als sie ein dunkelgekleideter Mann umarmte und sie gegen ihren Willen auf die Wange küsste. Nur eine Stunde später, gegen 17.05 Uhr umarmte in der Katzenbachstraße ein Unbekannter eine 17 Jahre alte Jugendliche und küsste sie auf die Lippen. Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Frauen beschrieben den Mann als zirka 170 Zentimeter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er soll einen hellen Hauttyp und einen rötlichen Bart haben sowie dunkel gekleidet gewesen sein. Außerdem trug er eine schwarze Brille und eine schwarzgraue Basecap. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell