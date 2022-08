Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Waldmössingen, Lkr. Rottweil) Weidezaungeräte gestohlen

Waldmössingen, L419 (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Montag, 15.08.2022, bis Sonntag, 21.08.2022, einen Diebstahl auf dem Gewann "Tännlesteile" begangen. Der unbekannte Täter stahl mehrere Weidezaungeräte, die an einem Wildschutzzaun angebracht waren. Die Geräte waren im Bereich zur L 419 an den Weidezaun angeschlossen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

