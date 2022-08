Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Beuren a.d.Aach, L189, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung der L189 und der Kirch-/Beurener Straße - Polizei sucht Zeugen

Beuren a.d. Aach, L189 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Kreuzung der Landesstraße 189 und der Kirch-/ Beurener Straße ereignet hat. Ein 58 Jahre alter Mann fuhr mit einem VW T-Roc aus Friedingen kommend in Richtung Volkertshausen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Kirchstraße in Richtung Steißlingen fahrenden Mercedes Sprinter. Bei der Kollision erlitt ein 21-jähriger Beifahrer im VW Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den jungen Mann. Die Fahrer der beteiligten Wagen blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die verunfallten Autos. Im Anschluss war eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Die Feuerwehren Singen und Beuren unterstützten vor Ort mit fünf Fahrzeugen und 20 Helfern. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

