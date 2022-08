Villingen-Schwenningen (ots) - Zu einem Hausstreit ausrücken musste die Polizei am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in die Talstraße. Ein 41-Jähriger randalierte in einer Wohnung und als er der alarmierten Polizei nicht gelang, den Mann zu beruhigen, verwiesen sie ihn der Wohnung. Daraufhin ging der aggressive Mann körperlich gegen die Polizisten vor und beleidigte sie. Er ...

mehr