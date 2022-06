Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots)

Am 27.06.2022 kam es auf dem Parkplatz des Getränkemarktes der Firma Marktkauf in Einbeck zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer(in) beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen zum Parken abgestellten Pkw im Zeitraum von 08:00 bis 08:10 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

