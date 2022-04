POL-NOM: Unfallflucht auf dem Kaufland Parkplatz in Einbeck

Einbeck (ots) - (Wü) Am Samstag Vormittag wurde der Polizei in Einbeck telefonisch mitgeteilt, dass jemand in der vergangenen Nacht, gegen 04:00 Uhr, in der Ilmestraße in Dassel sein Unwesen getrieben und sich an einer Garage zu schaffen gemacht habe. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten keine Beschädigungen oder Spuren fest. Vielleicht suchte der Unbekannte auch nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Bisher ...

