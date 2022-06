POL-NOM: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Clusgasse Ecke An der Wiek, vom 25.06.2022 15:00 Uhr bis 26.06.2022 09:00 Uhr Im angegebenen Tatzeitraum hat ein bislang Unbekannter einen Verteilerkasten der Telekom umgerissen. Der Verteilerkasten stand zuvor auf dem Gehweg der Clusgasse im Einmündungsbereich zur Straße An der Wiek. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Bad ...

