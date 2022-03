Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schmierereien an Oberlausitzer Bahnhöfen - Zeugen gesucht

Löbau, Bischofswerda, Demitz-Thumitz (ots)

Am vergangenen Wochenende stellten Bundespolizisten an den Bahnhöfen in Löbau, Bischofswerda und Demitz-Thumitz verschiedene Graffitistraftaten fest.

In Demitz-Thumitz wurden zwei Infotafeln auf dem Bahnsteig 2 mit schwarzem Permanentstift beschrieben. In Bischofswerda wurde ein Schaltschrank auf dem Bahnsteig 1 mit schwarzem Fettstift beschmiert und in Löbau wurde die Tür eines Trafohäuschens mit schwarzen und roten Schriftzeichen versehen.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, welche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell