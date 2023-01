Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 04.01.2023 kam es in der Wilhelm-Busch-Straße in Bad Kreuznach während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in eine ebenerdige Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der bislang unbekannte Täter stieg auf den Balkon, hebelte die Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung. In dem Anwesen durchwühlte er Schubladen und Schränke und entwendete Bargeld. Gegen 20.10 Uhr kam die Geschädigte zurück und wollte aufschließen, jedoch hielt der Täter die Wohnungstür zuerst zu, dann flüchtete er über den Balkon. Eine intensive Fahndung nach der Person verlief ergebnislos. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 180cm groß - Schmale Figur - Dunkles, schulterlanges gelocktes Haar - Dunkel gekleidet - Ausgestattet mit einer Stirnlampe

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Wilhelm-Busch-Straße in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell