Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Geschwindigkeitsüberwachung

B428, Gem. Hackenheim (ots)

Am Mittwoch, den 04.01.2023, wurden in der Mittagszeit durch Polizeikräfte Geschwindigkeitskontrollen im Bereich B428 Höhe Hackenheim durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 11 Verstöße erkannt und unmittelbar vor Ort geahndet, bzw. die Sanktionierung eingeleitet. Tagesschnellster Fahrzeugführer war ein 47-jähriger Mann aus der VG Wöllstein, er wurde bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR, ein Punkt im Verkehrszentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Bei einem weiteren 22-jährigen Fahrzeugführer aus Hessen wurde neben der Geschwindigkeitsübertretung im Rahmen der Kontrolle die Beeinflussung von THC festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren sind eingeleitet.

