POL-PDKH: Unfallzeugen zu Verkehrsunfallflucht auf der B 48 zwischen Bad Kreuznach und Bretzenheim gesucht

Stromberg Schindeldorf (ots) - Am 23.12.2022 gegen 18:45 Uhr brannten drei PKW auf einem privaten Parkplatzgelände im Akazienweg in Stromberg-Schindeldorf. Zunächst geriet ein blauer Toyota Yaris in Brand. Durch das Feuer geriet auch der rechts daneben geparkte Mercedes-Benz C 230 in Brand. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Der links neben dem Toyota geparkte Citroën C1 wurde durch die hohe Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Hierbei schmolzen Plastikteile der ...

