Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand mehrerer PKW

Stromberg Schindeldorf (ots)

Am 23.12.2022 gegen 18:45 Uhr brannten drei PKW auf einem privaten Parkplatzgelände im Akazienweg in Stromberg-Schindeldorf. Zunächst geriet ein blauer Toyota Yaris in Brand. Durch das Feuer geriet auch der rechts daneben geparkte Mercedes-Benz C 230 in Brand. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Der links neben dem Toyota geparkte Citroën C1 wurde durch die hohe Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Hierbei schmolzen Plastikteile der rechten Fahrzeugseite und die rechte Seitenscheibe zerbarst. Durch das beherzte Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr wurde weiterer Schaden verhindert. Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000-40.000 Euro entstanden sein. Die Brandursache ist derzeit unklar. Bei dem sichergestellten Toyota Yaris handelt es sich um ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und kein Elektrofahrzeug. Die Polizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise, die zur Aufklärung beitragen könnten.

