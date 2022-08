Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Versuchter Pflanzendiebstahl aus Gartencenter

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain

Versuchter Einbruch in Gartencenter Tatzeit: 05.08.2022, 20:00 Uhr Mehrere Pflanzen versuchten unbekannte Täter am Freitagabend aus einem Gartencenter im Pfützentriesch zu stehlen. Die Täter schraubten eine Zaunmatte vom Außenzaun des Gartencenters ab und begaben sich auf das Gelände. Hier versuchten sie insgesamt 16 Kirschlorbeerpflanzen zu stehlen. Offensichtlich wurden sie vor dem Abtransport gestört, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell