Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Wehren: Unbekannte Täterin stiehlt Ersparnisse eines älteren Paares

Homberg (ots)

Fritzlar-Wehren

Diebstahl aus Wohnung Tatzeit: 05.08.2022, 12:00 Uhr 14:00 Uhr Die Ersparnisse eines älteren Paares erbeutete eine unbekannte Täterin am Freitagmittag bei einem Diebstahl aus einer Wohnung in der Bachstraße. Die Täterin klingelte an der Wohnungstür und betrat nach dem Öffnen durch die Seniorin, ohne deren Zustimmung, die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hier durchsuchte sie trotz mehrfach ausgesprochenen Verbots das Wohn- und das Schlafzimmer. Nach kurzer Zeit flüchtete die Täterin aus der Wohnung in Richtung Hauptstraße/ Ortsausgang. Nachdem der Lebenspartner der Seniorin kurze Zeit später wieder in die Wohnung kam, schilderte sie ihm den Vorfall. Er stellte daraufhin fest, dass das die Ersparnisse aus einer Geldkassette von der unbekannten Täterin gestohlen worden sind. Von der Täterin liegt folgende Beschreibung vor: Sie ist ca. 40 - 50 Jahre alt, hat eine kräftige, dicke Figur, hat kurze dunkel melierte Haare, ist klein und hat ein südosteuropäisches Aussehen. Zur Tatzeit war sie mit einer kurzen grauen Hose und einer weißen Bluse bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell