Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein-Wichdorf: Zwei unbekannte Täter brechen Zigarettenautomaten auf

Homberg (ots)

Niedenstein-Wichdorf

Aufbruch eines Zigarettenautomaten Tatzeit: 04.08.2022, 03:14 Uhr Zigaretten und Münzgeld in unbekannter Höhe erbeuteten zwei unbekannte Täter bei einem Automatenaufbruch in den frühen Morgenstunden. Ein Zeuge war in der Nacht durch Lärm wach geworden und hat beim Blick aus dem Fenster gesehen, wie zwei Täter in der Fritzlarer Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben. Die beiden Täter flüchteten anschließend mit einem weißen Kastenwagen. Wie viel Münzgeld und Zigarettenpackungen die Täter erbeuteten ist derzeit nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

