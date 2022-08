POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Airbags von Firmengelände gestohlen

Homberg (ots) - Fritzlar Einbruch in Gartenhütte Tatzeit: 29.07.2022, 18:00 Uhr bis 30.07.2022, 14:00 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag brachen unbekannte Täter in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage am Bleichenweg ein. Sie stahlen einen Receiver und zwei Akkuschrauber. Die Täter betraten den Kleingarten und schlugen an der Gartenhütte eine ...

mehr