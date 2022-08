Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Mehrere Pkw-Aufbrüche

Homberg (ots)

Homberg

Unbekannte Täter versuchen Pkws aufzubrechen Tatzeit: 05.08.2022, 19:30 Uhr - 06.08.2022, 19:30 Uhr und 07.08.2022, 03:50 Uhr Unbekannte Täter brechen mehrere geparkte Fahrzeuge auf und stehlen Zigaretten und eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500,- Euro. Die Täter schlugen bei einem grauen Volvo in der Bahnhofstraße die Scheibe der Fahrertür ein und stahlen aus dem Fahrzeug eine leere Zigarettenpackung. Eine volle Schachtel Zigaretten erbeuteten sie bei einem roten Skoda in der Ulmenstraße. Auch hier schlugen die Täter eine Scheibe ein. Im Birkenweg stahlen die Täter eine Geldbörse aus einem grauen Skoda, auch hier hatten sie zuvor eine Scheibe eingeschlagen. Im Stellbergsweg versuchten die Täter erfolglos die Tür eines schwarzen Ford und eines blauen VWs aufzubrechen. Die Türen wurden dabei erheblich beschädigt. In der Bahnhofstraße versuchten die Täter die Tür eines grauen Audis auszubrechen, hierdurch platzte die Scheibe und die Täter durchsuchten das Fahrzeug erfolglos nach Wertgegenständen. Am Morgen des 07.08.2022, um 03:50 Uhr schlug ein Täter die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW Caddy im Davidsweg ein. Der Täter flüchtete in Richtung Bahnhofstraße und anschließend weiter in Richtung der Kleingärten. Ein Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: Er ist männlich, ca. 170-180 cm groß und schlank. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem grauen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell