Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Schule eingebrochen, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Ein noch Unbekannter gelangte in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr und Sonntag durch ein provisorisch repariertes Fenster in eine Schule in der Stephanienstraße. Sämtliche Schränke im Flurbereich sowie in einem Klassenzimmer wurden zum Teil mittels unbekanntem Werkszeug gewaltsam geöffnet. Der Dieb entwendete Schulmaterialien im Wert von etwa 150 Euro sowie ein elektronisches Gerät. Der Einbruch wurde durch eine Zeugin am Sonntag bemerkt. Nach der Spurensuche durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

