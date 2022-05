Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gottesdienst gestört

Bühl (ots)

Während eines laufenden Gottesdienstes kam es am Sonntag gegen 11:20 Uhr in einer Kirche in der Johannesstraße zu einem unschönen Vorfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatte ein 40-Jähriger zur genannten Zeit die Kirche betreten und lautstarke Beleidigungen in Richtung des Pfarrers ausgesprochen. Nachdem er durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde angesprochen und zum Verlassen der Kirche aufgefordert worden war, soll er diese mit einem Faustschlag gegen den Oberkörper niedergeschlagen haben. Erst durch das Einschreiten mehrerer Gottesdienstbesucher konnte der Störenfried überwältigt werden. Im Anschluss flüchtete der amtsbekannte Mann jedoch mit einem Fahrrad. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

