Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Geschäft, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Rammersweierstraße kam es am Sonntagmorgen kurz nach 2:30 Uhr. Der bislang unbekannte Täter hebelte offenbar eine Nebeneingangstür auf und gelangte so ins Innere des Verkaufsraumes. Anschließend entwendete er einen Möbeltresor. Insgesamt dürfte ein Diebstahlsschaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Mögliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2200 erbeten.

/ag

