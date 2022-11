Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagmorgen sind zwei Radfahrer auf dem Radweg zwischen Markelfingen und Allensbach zusammengestoßen. Ein 54-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg in Richtung Allensbach unterwegs. Aufgrund Dämmerung und Nebel stieß der Radler mit einem 41-Jährigen zusammen, der mit seinem Rad grade am Rand des Radweges stand. Beide Männer stürzten und verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die Höhe des an den Rädern entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell