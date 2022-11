Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Sturmbühlstraße - Polizei sucht Zeugen

VS-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich in der Nacht auf Donnerstag auf der Sturmbühlstraße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer bog nach derzeitigem Kenntnisstand mutmaßlich von der Jägerstraße nach links auf die Sturmbühlstraße ab. Dabei fuhr der Unbekannte in das Heck eines gegenüber der Einmündung geparkten BMWs, der durch die Wucht des Aufpralles nach vorne geschoben wurde. In der Folge streifte der Unfallflüchtige einen vor dem BMW stehenden Kia im Bereich des rechten Kotflügels. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer von der Unfallstelle. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro. Die Polizei stellte an der Unfallörtlichkeit silberne Fahrzeugsplitter fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

