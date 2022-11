POL-KN: (Winterspüren, Lkr. Konstanz) Weidezaunpfosten gestohlen

Weigheim (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmittag, 13 Uhr, in das Pfadfinderheim auf der Trossinger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Innenräume des Vereinsheims. Ohne Diebesgut verließen die Einbrecher die Räumlichkeiten anschließend wieder. Die Höhe des an der Tür ...

mehr